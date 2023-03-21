Fatih’in Kalenderlerin evine yerleşmesiyle birlikte Nesrin’in tüm düzeni altüst olur ve Nesrin, Fatih’le ilgili yeni bir karar alır. Rüçhan’ın karakolda olması, birbirlerine dargın Somer ve Türkan’ı yeniden bir araya getirir ve Türkan, bu süreç boyunca Somer’i yalnız bırakmaz. Rüçhan ise hayatının en büyük sınavlarından birini verirken, çok daha sertleriyle sınanacağından habersizdir.