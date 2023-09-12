Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? Kanal D Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu?

Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? Kanal D Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu?

Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi 12 Eylül 2023 Kanal D yayın akışında göremeyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in ne zaman başlıyor ve yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu sorularının cevaplarını derledik...

Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, bu akşam ekranlarda olmayacak.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dönüş geçmişiyle kavuşmak için çok istekli olsa da beklediği kucak ona kolayca açılmaz. Ancak Dönüş kararlı davranır, tüm sonuçlarına rağmen çıktığı yoldan vazgeçmeyecektir. Diğer yandan yazdığı kitabın etkileri, tüm aileye sirayet eder.

Derya, Mustafa’ya haber vermeden kendi hayatına dair bir plan yapar. Bu yüzden Mustafa’yla araları daha da sert bir şekilde açılırken, Dönüş’e açıkladığı gerçekler yüzünden ailesiyle de kopma noktasına gelir. Derya tüm yaşadıklarından sonra gözünü karartıp, fevri kararlar verir.

Somer, Kiraz’ın velayetini Mine’den alır; fakat, Mine’nin de kızından vazgeçmeye niyeti yoktur.

Dönüş’ün yazdığı kitap, Türkan ve Somer’in aralarında sulh sağlamalarına vesile olur. Türkan’ın farkında olmadan yaptığı bir hareket, Kartal’ı içine düştüğü karanlıktan az da olsa çıkarmaya başlar.

Kalenderlerin evine gelecek olan zarfla, tüm ailenin kaderi yeniden yazılacaktır.