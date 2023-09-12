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        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? Kanal D Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu?

        Üç Kız Kardeş ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu?

        Kanal D'nin ilk iki sezonuyla ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in yeni sezonu merak konusu olmaya devam ediyor. Her Salı günü izleyicileri ile buluşan dizinin yeni sezonunun bu akşam başlayıp başlamayacağı gündem olmuş durumda. İşte, Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu ve yeni sezon ne zaman başlayacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 17:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:12
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        Bu yıl üçüncü sezonuyla ekranlara gelecek olan sevilen dizi Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Diziyi 12 Eylül 2023 Kanal D yayın akışında göremeyen vatandaşlar için; Üç Kız Kardeş'in ne zaman başlıyor ve yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu sorularının cevaplarını derledik...

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        ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNAL Mİ YAPIYOR?

        Kanal D sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş, bu akşam ekranlarda olmayacak.

        Sevilen dizinin yeni sezonu 19 Eylül 2023 Salı günü başlayacak.

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        ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Dönüş geçmişiyle kavuşmak için çok istekli olsa da beklediği kucak ona kolayca açılmaz. Ancak Dönüş kararlı davranır, tüm sonuçlarına rağmen çıktığı yoldan vazgeçmeyecektir. Diğer yandan yazdığı kitabın etkileri, tüm aileye sirayet eder.

        Derya, Mustafa’ya haber vermeden kendi hayatına dair bir plan yapar. Bu yüzden Mustafa’yla araları daha da sert bir şekilde açılırken, Dönüş’e açıkladığı gerçekler yüzünden ailesiyle de kopma noktasına gelir. Derya tüm yaşadıklarından sonra gözünü karartıp, fevri kararlar verir.

        Somer, Kiraz’ın velayetini Mine’den alır; fakat, Mine’nin de kızından vazgeçmeye niyeti yoktur.

        Dönüş’ün yazdığı kitap, Türkan ve Somer’in aralarında sulh sağlamalarına vesile olur. Türkan’ın farkında olmadan yaptığı bir hareket, Kartal’ı içine düştüğü karanlıktan az da olsa çıkarmaya başlar.

        Kalenderlerin evine gelecek olan zarfla, tüm ailenin kaderi yeniden yazılacaktır.

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        KANAL D YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL 2023

        18:45 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kim Bu Aile?

        22:15 Kim Bu Aile?

        00:45 Dilek Taşı

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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