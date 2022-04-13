Mine ve Nihat’ı hastane odasında birlikte gören Somer’in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat’ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık’a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer’le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor.