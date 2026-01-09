Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor PFDK'ya sevk edildi

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç kulüp PFDK'ya sevk edildi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

        TFF Hukuk Müşavirliği’nce 08.01.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

        "1- Galatasaray Kulübü’nün 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- Fenerbahçe Kulübü’nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        3- Samsunspor Kulübü’nün 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

        Samsunspor Kulübü futbolcusu Antoine Makoumbou'nun aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        8 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu* En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak* Yurt genelindeki sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi* Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı* Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Denize böyle uçmuş! O anlar kamerada
        Denize böyle uçmuş! O anlar kamerada
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor