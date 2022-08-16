Üç yılda 2.7 milyon kişi 0:00 / 0:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen hafta haziran ayı işgücü istatistiklerini, dün de nisan – haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’e göre istihdam haziran ayında 30 milyon 866 bin, nisan – haziran döneminde ise 30 milyon 775 bin kişi oldu. Toplam istihdam, pandemi öncesinde (2019) 28.2 milyon kişi iken üç yıllık dönemde 2 milyon 544 bin kişi arttı.

TÜİK işgücü istatistiklerini, yüz yüze anket uygulanan hanehalkı işgücü araştırma sonuçlarına göre, yani tahmini olarak hesaplıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da sigortalı çalışanlara ilişkin istatistikleri yayımlıyor. SGK’nın verileri ankete dayalı değil idari kayıtlara dayalı olduğu için kesin sonuçlar içeriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemide istihdamda büyük bir daralma yaşandı. Daralmanın etkileri, azalmakla birlikte 2021 yılında da devam etti. SGK’nın en son yayımlanan mayıs ayı verilerine göre, 2019 yılında 20.2 milyon kişi olan toplam sigortalı çalışan sayısı 2022 yılında 22.9 milyon kişi oldu. Sigortalı çalışan sayısı söz konusu dönemde 2 milyon 720 bin kişi arttı. Sigortalı çalışan sayısındaki artış 2020’ye göre 3.1 milyon, 2021’e göre de 1 milyon kişi oldu.

BAĞ – KUR’LULAR 3 MİLYONU AŞTI

Pandemiden önceki yıl olan 2019’da 2 milyon 838 bin esnaf ve şirket ortağı BAĞ – KUR’lu bulunurken, 2020 yılında 2 milyon 804 bin kişiye geriledi. BAĞ – KUR’luların sayısı 2021’de 2 milyon 826 bin, bu yıl da 3 milyon 56 bin kişi oldu. Pandemi öncesine göre 218 bin kişi arttı.

Kamu çalışanları pandemiden etkilenmediği için sayıları pandemi öncesine göre 138 bin kişi artarak 3 milyon 196 bin kişi oldu.

SSK’LILARIN SAYISI PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE 2.4 MİLYON KİŞİ ARTTI

SGK’nın verilerine göre SSK’lı (4/1-a) çalışanların sayısı 2019 yılında 14.3 milyon kişi iken 2020’de 13.9 milyona geriledi. 2021 yılında 15.9 milyona, 2022 yılında da 16.7 milyona çıktı. SSK’lı çalışanların sayısı 2021’e göre 834 bin, 2020’ye göre 2 milyon 768 bin, 2019 yılına göre de 2 milyon 363 bin kişi arttı.

İSTİHDAMDA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Pandemi dolayısıyla hem kamuda hem de özel sektörde ilave sağlık personeli istihdam edildi. Özel sektörde istihdam edilen sağlık personeli 2019 yılına göre 363.8 bin kişi artarak 513.9 binden 877.7 bin kişiye yükseldi. Üç yıllık dönemde istihdamda ikinci en yüksek artış 202.5 bin kişi ile perakende ticaret sektöründe oldu. Bu sektörde çalışanların sayısı 1 milyon 307 binden 1 milyon 510 bin kişiye yükseldi.

Geçen yıla göre 90.2 bin kişi azalmakla birlikte bina inşaatı sektöründe istihdam 2019’a göre 190.7 bin kişi artarak 820 binden 1 milyon kişiye yükseldi. Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (97.8 bin), tekstil ürünleri imalatı (90.8 bin), gıda ürünleri imalatı (77.8 bin), fabrikasyon metal ürünleri (74 bin), motorlu araç ticareti (51 bin), bilgisayar programlama ve danışmanlık (60.4 bin) istihdam artışının yüksek olduğu sektörler oldu.

Üç yıllık dönemde istihdamda en fazla azalma ise binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi ile uğraşanlarda oldu. Bu sektörde istihdam 244.7 bin kişi azalarak 747.5 binden 502.8 bin kişiye geriledi. Güvenlik ve soruşturma faaliyetlerinde istihdam ise 70.8 bin kişi azalarak 315.8 binden 245 bine düştü.

Bilgi hizmetleri sektöründe istihdam yarı yarıya azaldı. 2019 yılında 43.8 bin kişi olan bilgi hizmetleri sektöründeki istihdam 20.7 bin kişi azalarak 23.1 bin kişiye geriledi.