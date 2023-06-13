Öte yandan Çocuklar içinde en büyük olan Lesly'nin kazadan sonra en küçük çocuğu Cristin'i uçaktan çıkardığı da ortaya çıktı. Çocukların tedavi gördüğü Bogota askeri hastanesinde savunma bakanlığı tarafından yayınlanan videolarda Büyükbaba Narciso Mucutuy "Üç ölünün olduğu yerde en küçük kız kardeşinin ayaklarını gördü ve onu dışarı çekti" dedi.