Uçak dediğimiz zaman hepimizin aklında "beyaz bir uçak" canlanıyor, öyle değil mi? Uçakların hep beyaz olması bir tesadüf mü yoksa bu kasıtlı bir tercih mi?

Sebebini öğrenince aslında bunun rastgele bir seçim olmadığını anlayacaksınız.

Uçaklar, yapım aşamasındayken önce pas önleyici yeşil boya ile boyanır. Ancak daha sonra alışkın olduğumuz beyaz renge boyanır. Peki ama neden?