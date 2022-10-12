Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

Dünyada her gün milyonlarca uçak kalkıyor. Her birinin rotası farklı olsa da ortak bir noktaları var; hepsi de beyaz! Elbette, bu bir tesadüf değil tam aksine kasıtlı bir tercih.

ABONE OL
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Uçak dediğimiz zaman hepimizin aklında "beyaz bir uçak" canlanıyor, öyle değil mi? Uçakların hep beyaz olması bir tesadüf mü yoksa bu kasıtlı bir tercih mi?

    Sebebini öğrenince aslında bunun rastgele bir seçim olmadığını anlayacaksınız.

    Uçaklar, yapım aşamasındayken önce pas önleyici yeşil boya ile boyanır. Ancak daha sonra alışkın olduğumuz beyaz renge boyanır. Peki ama neden? 
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    UÇAKLAR NEDEN BEYAZ RENKTİR?

    Beyaz renk, güneş ışınlarını yansıtır bu sayede uçak daha az ısınır.
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Güneşten gelen radyasyonun oluşturabileceği zararlar, beyaz renk sayesinde en aza iner. 
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Uçağın dış kısmında meydana gelen yıpranma veya çöküntüler, beyaz renkte daha kolay anlaşılır.

     
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Beyaz uçaklar, yerdeki insanlar tarafından daha kolay fark edilir. 
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Beyaz renk diğer renklere göre daha uygun bir maliyet sunar. 
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Uçuş şirketleri, logolarının beyaz renk üzerinde daha iyi gözüktüğünü düşünüyor.
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Beyaz uçaklar, olası bir kaza sonrası arama kurtarma çalışmalarında daha kolay bulunur. 

     
  • Uçaklar neden beyaz renktedir? İşte, öğrendiğinizde ufkunuzu genişletecek sebepler

    Beyaz renk, diğer renklere göre daha fazla kontrasta sahip bu da kuşların uçağa daha az çarpmasını sağlıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.