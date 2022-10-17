Yaşanan bu kazadan sonra havacılık otoriteleri, tüm uçak tuvaletlerine küllük konulmasını zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz gün TikTok hesabından da bu konu hakkında eski bir uçuş görevlisi açıklama yaptı. Uçaklarda tuvaletlere konulan küllükler aslında tamamen güvenlik amaçlı. Havayolları kurallarına rağmen sigara içen kişinin imha işleminin güvenli olmayan şekilde yapılması istenmiyor. Bu sebeple her ne kadar yasak olsa da ne olur ne olmaz, kurallara uymayan birinin sigara içmesi sonucu yangın çıkma riskini en aza indirmek için kül tablaları uçak tuvaletlerinde yer alıyor.