'Uçan Hollandalı Operası' AKM'de

Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan ve Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen “Uçan Hollandalı” Operası, ünlü Alman Rejisör Sebastian Welker’in rejisi ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşuyor.

Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden’deki Königliches Hoftheater’da sahnelenen ve efsanelere inanmayanları bile büyülemekten asla vazgeçmeyen bir hikâyeye dayanan dramada; dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefareti aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor.

REKLAM Uçan Hollandalı (Der Holländer), denizlerde sonsuza kadar tüm mürettabatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkûm edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında bir karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak “mükemmel aşk” olabilecek midir? Wagner’in diğer eserlerine de hâkim olan dört tema, Uçan Hollandalı’daki olay örgüsünün temel taşlarını oluşturur: ölüme duyulan özlem, kadının fedakârlık yapma isteği, aşk-ölüm ve kefaret.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi Emre Karaca imzalı. İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor. Temsillerde; “Der Holländer” rolünde; Alper Göçeri / Murat Güney; “Senta” rolünde Perihan N.Artan / Evren Ekşi; “Daland” rolünde Umut Tarık Akça /Göktuğ Alpaşar, “Erik” rolünde Efe Kışlalı / Hüseyin Likos, “Mary” rolünde Aylin Ateş / Deniz Likos, “Der Steuermann” rolünde Berk Dalkılıç / Yoel Keşap sahnede olacak.