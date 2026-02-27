'Uçan Köfteci' 6 Mart'ta sinemalarda

Altın Palmiyeli yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi Uçan Köfteci, festival yolculuğunun ardından 6 Mart’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen film, dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin (IFFR) Bright Future (Parlak Gelecek) bölümünde gerçekleştirmişti. IFFR’nin “özgün bir konu ve üsluba sahip uzun metrajlı ilk filmleri” bir araya getiren Bright Future seçkisinde yer alan film, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu Diyarbakır’da seyyar köftecilik yapan Kadir Arslan’dan esinlenilerek yazılan film, köftecinin “uçma” tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Yeşilbaş, şehrin politik atmosferinin ve muhafazakâr toplumsal yapının kısıtlılıklarına rağmen hayalinin peşinden giden Köfteci Kadir ve ailesinin bu çatışmadan doğan öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor. Karısı Azize’ye olan sevgi ve bağlılığı hikâyenin duygusal doruk noktasını oluştururken; uçma hayalini bir şekilde edindiği paramotor ile gerçeğe dönüştürmeye çalışan Kadir, rengârenk paraşütüyle gökyüzünde salınmaya hazırlanırken üzerine çöken toplumsal karanlığa meydan okuyor.