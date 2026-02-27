Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Uçan Köfteci' 6 Mart'ta sinemalarda

        'Uçan Köfteci' 6 Mart'ta sinemalarda

        Dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nin (IFFR) Bright Future (Parlak Gelecek) bölümünde gerçekleştiren yönetmen Rezan Yeşilbaş'ın ilk uzun metraj filmi Uçan Köfteci, festival yolculuğunun ardından 6 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak

        'Uçan Köfteci' 6 Mart'ta sinemalarda

        Altın Palmiyeli yönetmen Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi Uçan Köfteci, festival yolculuğunun ardından 6 Mart’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı olan ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen film, dünya prömiyerini 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin (IFFR) Bright Future (Parlak Gelecek) bölümünde gerçekleştirmişti. IFFR’nin “özgün bir konu ve üsluba sahip uzun metrajlı ilk filmleri” bir araya getiren Bright Future seçkisinde yer alan film, eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

        Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu Diyarbakır’da seyyar köftecilik yapan Kadir Arslan’dan esinlenilerek yazılan film, köftecinin “uçma” tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Yeşilbaş, şehrin politik atmosferinin ve muhafazakâr toplumsal yapının kısıtlılıklarına rağmen hayalinin peşinden giden Köfteci Kadir ve ailesinin bu çatışmadan doğan öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor. Karısı Azize’ye olan sevgi ve bağlılığı hikâyenin duygusal doruk noktasını oluştururken; uçma hayalini bir şekilde edindiği paramotor ile gerçeğe dönüştürmeye çalışan Kadir, rengârenk paraşütüyle gökyüzünde salınmaya hazırlanırken üzerine çöken toplumsal karanlığa meydan okuyor.

        Filmin başrollerini sevilen oyuncular Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşıyor. Filme ilham olan Arslan, 2023 yılında yaşanan deprem felaketinde ailesiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Film, deprem felaketinde yitirdiklerimizi bir kez daha hatırlatması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Yönetmen Rezan Yeşilbaş, 2012 yılında Cannes Film Festivali’nde kısa filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu nedenle merakla beklenen ilk uzun metraj filmi, festival gösterimlerinin ardından şimdi Türkiye’de vizyona giriyor. Film, 6 Mart’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

        #Uçan Köfteci
        #Rezan Yeşilbaş
        #Nazmi Kırık
