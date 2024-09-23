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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        "Ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz"

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:20
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        "Ücret tavanının düzenlenmesini talep ediyoruz"
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışanların alacakları net ücretlerin artırılabilmesi için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu.

        "İş Dünyası İstişare Toplantısı", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, gençlere ve kadınlara nitelik kazandırarak iş gücüne katılmalarını sağlayacak ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı alanlarda yeterli mesleki beceriye sahip iş gücüne ulaşabilmelerine olanak verecek 2 protokol imzaladıklarını bildirdi.

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        İş gücünün nitelik kazanması için gayret gösterdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) yetkilendirilen TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezinin 81 ilde sınav ve belgelendirme hizmetlerini sürdürdüğünü anlattı.

        Rifat Hisarcıklıoğlu, tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler başta olmak üzere, 77 meslekte düzenledikleri sınavlar vasıtasıyla, 120 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini söyledi.

        "İŞ GÜCÜ TALEPLERİ ODA VE BORSALARDA TOPLANACAK"

        Mesleklerin belgeli hale gelmesine önemli katkı sağlayan MYK belge teşvikinin tekrar yürürlüğe konulması gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, aktif iş gücü programlarının kapasitesinin artırılması, koşullarının hafifletilmesi ve sürelerinin uzatılması gerektiğine dikkati çekti.

        Toplantıda imzalanan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü ile aktif iş gücü programları kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü taleplerinin oda ve borsalarda toplanacağını, ihtiyaçlara uygun eğitim programlarının hazırlanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Daha sonra programdan faydalanmak isteyen adaylar bir araya getirilerek teorik eğitimleri verilecek, devamında da işbaşı eğitim programları kapsamında işletmelerde uygulamalı eğitime tabi tutularak istihdamları sağlanacak" dedi.

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        Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de kadın girişimci sayısının artırılması için 2007'de kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, kurulun 2021'de "Sanayide Kadın Eli Projesi"ni başlattığını, projenin kısa zamanda 25 ile yayıldığını ve İŞKUR desteğiyle 21 binden fazla kadının iş gücü piyasasına kazandırıldığını aktardı.

        Türkiye'de istihdam piyasasının katı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Birliği (AB) standartlarına göre esnek mevzuata ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Rifat Hisarcıklıoğlu, gelir vergisi basamaklarının daraltıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Orta gelirli bir çalışanın yılın ortasında en yüksek gelir vergisi olan yüzde 40'lık vergi dilimine girmesi adil de değil, mantıklı da değil. Benzer bir durum SGK prime esas tavan ücretinde yaşanıyor. Tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bugün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut istihdamın korunması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önemli görüyoruz."

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        Hisarcıklıoğlu, geçmişten beri uygulanan 5 puanlık prim teşvikinin istihdama doğrudan destek sağladığı gibi uygulanmasının da basit olduğunu dile getirdi.

        "EMEK YOĞUN SEKTÖRLERDE İLAVE TEŞVİKLER SAĞLAMALIYIZ"

        Son dönemde, özellikle emek yoğun sektörlerin, başta ham madde ve enerjide meydana gelen artışlar ile diğer maliyetlerden dolayı ihracatta rekabetçiliklerini kaybettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "Emek yoğun sektörlerde iş gücü kaybının önüne geçmek üzere ilave teşvikler sağlamalıyız. Siparişlerinin azalmasına bağlı olarak üretimleri ve satışları düşen firmalarımızın istihdamlarını koruyabilmek için kısa çalışma ödeneğinin tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi, fazla prosedüre tabi tutulmadan, devreye alınmasını bekliyoruz. Deprem bölgesinde bulunan işletmelerimizin sıkıntıları maalesef devam ediyor. Vergi ve sigorta prim borçlarının tıpkı 1999 depreminde olduğu gibi terkin edilmesi, depremden zarar gören firmalarımızın tekrar ayağa kalkmalarını da sağlayacaktır."

        Toplantıda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile TOBB arasında "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" ile "Kadın İstihdamı İş Birliği" protokolleri imzalandı.

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