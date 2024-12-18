Kasım ayı ücretli öğretmenlik maaşı ödeme tarihi ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Bu ayki ödemelerini henüz almayan öğretmenler, ‘’Ücretli öğretmenlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okullardaki ihtiyaca göre görevlendirilen ücretli öğretmenler, belirli branşlara göre görev alıyor. Ödemeler belirlenen bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılıyor. Peki, ücretli öğretmenlik maaşı ne zaman yatacak, neden yatmadı?