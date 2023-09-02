Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklar sıralardaki yerini almaya başladı Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırladığı yaklaşık 192 milyon yardımcı kaynak ve ücretsiz ders kitabının baskı ve dağıtımı tamamlanarak okullara ulaştırılmaya başlandı

Bakanlıkça 2003’ten 2022’e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı.

Bu yıl okul öncesi için 3, ilköğretim için 126, ortaöğretim için 292, özel eğitim için 97 ve mesleki eğitim için 648 olmak üzere toplam 1166 farklı kitap hazırlandı.

Özel okullar, 1-5 Eylül arasında, MEBBİS kitap seçim modülünden kitap taleplerini güncelleyebilecek.