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Pandemiden etkilenen işletmelerin bir kısmı kısa çalışmaya dönerken, bir kısmında ise işçiler ücretli veya ücretsiz izne çıkartıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenlere çağrıda bulunarak önceliğin kısa çalışma ödeneğine verilmesini önerdi. Akkol yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“TİSK ekosistemi olarak önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve istihdamın korunması oldu. Devletimiz de bu süreçte yapıcı yaklaşımıyla hem çalışanlarımızın hem de işletmelerimizin yanında olduğunu her zaman gösterdi.

Ülke tarihinde ilk kez 15 ay boyunca uygulanan kısa çalışma ödeneği sırasında, biz de TİSK ekosistemindeki işverenler olarak çalışma arkadaşlarımızın ücretli ya da ücretsiz izin yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını teşvik ettik.

Tüm işverenlerin de, çalışma arkadaşlarımızın gelirini azami düzeyde korumak için, ücretli ya da ücretsiz izin yerine öncelikli olarak kısa çalışma ödeneğini tercih etmelerini son derece önemli buluyoruz.

Devletimizce alınan tedbirler sonucunda salgını en az hasar ile atlatacağımıza olan inancımız tam. Bu süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edilmesinin istihdamın korunmasına çok önemli katkı sağlayacağını biliyoruz.”