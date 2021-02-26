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Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır 2021? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak, hangi gün?

MEB tablet başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin merakla araştırdığı ücretsiz MEB tablet başvurusu formu ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. Peki ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır ve MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak?

Ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır 2021? MEB ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak, hangi gün?

Tablet başvuru formu var mı? Soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un müjdeli haberin ardından merak konusu oldu. Bakan Selçuk Şubat ayında 100 bin yeni tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağını açıkladı.

ŞUBAT AYINDA 100 BİN TABLET DAĞITILACAK

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 29 Ocak'ta tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk; ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500 bin tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadesini kullandı.

TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti. İnternette dolaşan tablet başvuru formlarına ise itibar etmeyiniz.

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