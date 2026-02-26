Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? Üçüncü cemre düşme tarihi 2026

        Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? Üçüncü cemre düşme tarihi 2026

        İlk iki cemrenin düşmesinin ardından gözler üçüncü cemre düşme tarihine çevrildi. Baharı müjdeleyen ilk cemre havaya, ikincisi suya düştü. Şimdi gözler üçüncü cemre düşme tarihinde. Peki, üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 17:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üçüncü cemrenin ne zaman havaya düşeceği, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre düşmesini takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. "Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Peki, son cemre ne zaman düşecek? İşte 2026 cemre düşme tarihleri.

        2

        İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

        İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

        Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

        Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

        CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?

        "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        3

        "cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak