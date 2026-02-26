Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? Üçüncü cemre düşme tarihi 2026

Üçüncü cemrenin ne zaman havaya düşeceği, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre düşmesini takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. "Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Peki, son cemre ne zaman düşecek? İşte 2026 cemre düşme tarihleri.