Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Uçurumdaki şüpheli ölümde anne, gelinini ev hapsinden kurtardı! - En son haberler
ABONE OL

Uçurumdaki şüpheli ölümde annenin ifadesi gelinini ev hapsinden kurtardı!

Bursa'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Ali Güleç'in ölümüyle ilgili yargılanan ve ev hapsinde tutulan eşi A. Güleç hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada genç kadının kayınvalidesinin, "Olay akşamı oğlum gelinimle tartıştı. Zorla arabaya bindirmeye çalışırken engellemeye çalıştım. Gelinim, 'Beni öldürecek' diyordu" ifadesinin ardından A. Güleç hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

Uçurumdaki şüpheli ölümde anne, gelinini ev hapsinden kurtardı! - En son haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden eşi Ali Gülenç´in (35) ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan eşi A. Gülenç (33), hakkındaki suçlamaları reddetti.

DHA'nın haberine göre duruşmada tanık olarak dinlenen kayınvalidesi Kadriye Gülenç, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek gelininden şikayetçi olmadı.

40 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Gülenç, "Olay akşamı oğlum gelinimle tartıştı. Zorla arabaya bindirmeye çalışırken engellemeye çalıştım. Gelinim, `Beni öldürecek´ diyordu" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A. Gülenç´in ev hapsi cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Olay, geçen yıl eylül ayında Orhaneli ilçesi Dündar Mahallesi´nde meydana geldi. Balıkesir´de uyuşturucu tedavisi gördükten sonra, kahve işletmeye ve bir fabrikada çalışmaya başlayan Ali Gülenç, geçimsizlik yaşadığı eşi A. Gülenç´i otomobiliyle mahallede bulunan Sinekkaya mevkisindeki uçurumun kenarına götürdü. Araçta çift arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Tartışma sırasında Ali Gülenç, eşini darp etti. Araçtan inerek tartışmaya devam eden çift, yaklaşık 40 metreden uçuruma düştü.

AĞIR YARALI HALDE UÇURUMDAN ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Ali Gülenç hayatını kaybederken, ağır yaralanan 1 çocuk annesi A. Gülenç, yola çıkarak geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Sabah okula öğrencileri götüren bir servis minibüsünün sürücüsü, yaralı kadını aracına alarak, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne götürdü. A. Gülenç, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülenç, tedavisinin ardından ev hapsine çarptırıldı. Uçurumdan çıkarılan Ali Gülenç´in cenazesi ise otopsinin ardından toprağa verildi.

Savcılık soruşturmasının ardından A. Gülenç hakkında, `Üstsoy veya altsoydan adam öldürmek´ suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

"UÇURUMUN DİBİNDE KENDİME GELDİM"

Arzu G., 12 yıllık eşi Ali Gülenç´in ölümüne neden olduğu iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı ile Ali Gülenç´in annesi Kadriye Gülenç de duruşmada hazır bulundu. A. Gülenç, savunmasında eşinin ölümüyle bir ilgisi olmadığını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Gülenç, "Olay günü evde tartıştık. Annem tartışmamıza şahit oldu. Eşim beni arabaya zorla bindirip Orhaneli´ye alışverişe götürdü. Alkol aldı, arabada bir bardak alkol içti. Sonra arabasıyla olay yerine geldik. Gece saat 23.00 sıralarıydı. Fabrikada da çalışıyordu. '1 saatim kaldı' dedi. Burada cinsel ilişki istedi. Kabul etmeyince aramızda tartışma çıktı. Bana bağırmaya başladı. Arabanın içinde birbirimize vurmaya başladık. Arabadan aşağıya indik. Benim ayağım kaydı. Sabah uçurumun dibinde saat 07.00 sıralarında kendime geldim. Uçurumdan yukarıya çıktım. Arabanın kapısı açtı. Ali´nin beni öldürmesinden korktuğum için oradan uzaklaşmaya başladım. Yola çıktım. Araçların çoğu beni almadı. Servis aracı durdu. Ali´nin nasıl öldüğünü bilmiyorum" dedi.

"ENGEL OLAMADIM, GİTTİLER"

Duruşmada müşteki Kadriye Gülenç de tanık olarak dinlendi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek gelininden şikayetçi olmayan Gülenç, "Olay akşamı gelinimle tartıştı. Zorla arabaya bindirmeye çalışırken engellemeye çalıştım. Gelinim, `Beni öldürecek´ diyordu. Engel olamadım, gittiler. Gece kardeşimi arayıp Ali´ye ulaşmasını istedim. Ulaştığında eve geleceğini söylemiş. Gece ilerleyen saatlerde ben de aradım. Oğlumla konuştuk. Torunum babasından çekirdek istediğini söyledi. Oğluma onu söyledim. Gelinimden şikayetçi değilim, beraatini istiyorum" diye konuştu.

"TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Olay günü yaralı haldeki A. Gülenç´i öğrenci servis minibüsüne alarak hastaneye götüren Nazif Kaya da duruşmaya Orhaneli Adliyesi´nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlanarak şöyle konuştu:

"Olay sabahı yolda bir bayanı gördüm. Önce alıp almamakta tereddüt ettim. Yanında durdum, `Geçmiş olsun´ dedim. Önce trafik kazası filan geçirdiklerini düşündüm. `Ali beni öldürecek´ diyordu. Sonra araçta bulunan öğrencilerden biri, kadına 'Abla' diye seslendi. Ben de insanlık görevimi yaparak aracıma aldım."

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Sanık ve tanık beyanlarını dinledikten sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, A. Gülenç hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırıp, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Tutuksuz sanık Arzu Gülenç, kararın ardından kayınvalidesi Kadriye Gülenç ile birlikte duruşma salonundan çıkarak adliyeden ayrıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KARNE TEBRİK MESAJLARI 16 Haziran 2023 | İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine karne tebrik ve kutlama mesajları gönderin
GÜNDEM Karneler bugün veriliyor! İşte karne tebrik mesajları
İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 2023-YKS için sınav günlerinde açık olacak
GÜNDEM İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 2023-YKS için sınav ...
YKS'de baraj var mı, yok mu? 2023 Üniversite sınavında baraj kalktı mı, devam ediyor mu?
GÜNDEM YKS'de baraj var mı, yok mu?
İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da kaçak yaşayan göçmenlerin evine baskın!
Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Akrabasını düğünde öldürdü!
GÜNDEM Adana'da dehşet! Akrabasını düğünde öldürdü!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Canan Kaftancıoğlu ile görüştü - Güncel haberler
GÜNDEM CHP lideri, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile ...
Midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 İranlının oyunu tomografiyle bozuldu! - Haberler
GÜNDEM Zehir tacirlerinin oyunu tomografiyle bozuldu!
YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
GÜNDEM YKS'de ilk oturum TYT yarın yapılacak
CHP Milletvekili Sarıgül: "Çalım atmaya gerek yok pas vermek lazım" - En son haberler
GÜNDEM "Çalım atmaya gerek yok pas vermek lazım"
Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri 2023: Kurban Bayramı emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, yattı mı?
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.