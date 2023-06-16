"UÇURUMUN DİBİNDE KENDİME GELDİM"

Arzu G., 12 yıllık eşi Ali Gülenç´in ölümüne neden olduğu iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı ile Ali Gülenç´in annesi Kadriye Gülenç de duruşmada hazır bulundu. A. Gülenç, savunmasında eşinin ölümüyle bir ilgisi olmadığını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Gülenç, "Olay günü evde tartıştık. Annem tartışmamıza şahit oldu. Eşim beni arabaya zorla bindirip Orhaneli´ye alışverişe götürdü. Alkol aldı, arabada bir bardak alkol içti. Sonra arabasıyla olay yerine geldik. Gece saat 23.00 sıralarıydı. Fabrikada da çalışıyordu. '1 saatim kaldı' dedi. Burada cinsel ilişki istedi. Kabul etmeyince aramızda tartışma çıktı. Bana bağırmaya başladı. Arabanın içinde birbirimize vurmaya başladık. Arabadan aşağıya indik. Benim ayağım kaydı. Sabah uçurumun dibinde saat 07.00 sıralarında kendime geldim. Uçurumdan yukarıya çıktım. Arabanın kapısı açtı. Ali´nin beni öldürmesinden korktuğum için oradan uzaklaşmaya başladım. Yola çıktım. Araçların çoğu beni almadı. Servis aracı durdu. Ali´nin nasıl öldüğünü bilmiyorum" dedi.

"ENGEL OLAMADIM, GİTTİLER"

Duruşmada müşteki Kadriye Gülenç de tanık olarak dinlendi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek gelininden şikayetçi olmayan Gülenç, "Olay akşamı gelinimle tartıştı. Zorla arabaya bindirmeye çalışırken engellemeye çalıştım. Gelinim, `Beni öldürecek´ diyordu. Engel olamadım, gittiler. Gece kardeşimi arayıp Ali´ye ulaşmasını istedim. Ulaştığında eve geleceğini söylemiş. Gece ilerleyen saatlerde ben de aradım. Oğlumla konuştuk. Torunum babasından çekirdek istediğini söyledi. Oğluma onu söyledim. Gelinimden şikayetçi değilim, beraatini istiyorum" diye konuştu.