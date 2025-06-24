Uçuş numarası nedir? Uçuş numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Yolculuğunuzu planlarken baktığınız biletteki ‘TK1234’ ya da ‘PC567’ gibi ifadeler dikkatinizi çekti mi? Uçuş numarası olarak geçen bu özel kod, sadece hangi havayoluyla uçtuğunuzu değil, aynı zamanda hangi hatta ve saatte seyahat edeceğinizi de belirliyor. Özellikle aktarmalı uçuşlarda büyük önem taşıyan bu numara, pek çok kişi tarafından göz ardı ediliyor. İşte, uçuş numarasıyla ilgili her şey.

UÇUŞ NUMARASI NEDİR?

Uçuş numarası, ticari havacılıkta her bir uçuşu tanımlamak için kullanılan özel bir kod sistemidir. Temel olarak bir havayolu firmasının belirli bir tarihte, belirli bir saatte ve güzergâhta gerçekleştirdiği uçuşu temsil eder. Bu kod, genellikle iki harfli havayolu kısaltması (örneğin THY, TK, LH) ile başlayan ve ardından gelen 2 ila 4 basamaklı sayıdan oluşur. Uçuş numarası, sadece yolcu taşımacılığı için değil, aynı zamanda kargo ve özel uçuşlar için de geçerlidir. Bu sistem, hem yolcuların hem de yer hizmetlerinin, hava trafik kontrolünün ve dijital sistemlerin uçuş bilgilerini eşleştirmesini sağlar.

REKLAM UÇUŞ NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR? Uçuş numarası, biletleme işleminin tamamlanmasıyla birlikte yolcuya iletilen ilk bilgilerden biridir. Satın alma sonrasında gönderilen e-posta onayında, PDF formatındaki bilet üzerinde, havayolu mobil uygulamasında veya biletleme yapılan seyahat acentesinin sisteminde bu bilgi net şekilde yer alır. Rezervasyon numarası (PNR) ve soyadınızı girerek havayolunun web sitesinden veya uygulamasından bilet bilgilerinize ulaşabilir ve uçuş numarasını görebilirsiniz. Ayrıca check-in işlemi yaptıktan sonra alınan mobil veya fiziksel biniş kartlarında da bu numara yazılı olur. Bazen biniş öncesi SMS bilgilendirmelerinde de uçuş numarası yer alır. Uçuş günü ise havalimanındaki dijital ekranlardan kalkış saatine göre listelenen seferlerde uçuş numaranızla eşleşen bilgilere ulaşabilirsiniz. UÇUŞ NUMARASI NEREDE YAZAR? Uçuş numarası, seyahat sürecinin birçok adımında karşımıza çıkar. Elektronik bilet üzerinde genellikle uçuş saati, kalkış-varış noktaları ve uçak tipi bilgileriyle birlikte yer alır. Fiziksel olarak bastırılan biniş kartının ön yüzünde, koltuk numarası ve kapı bilgisiyle birlikte üst sıralarda görülür. Mobil biniş kartlarında genellikle QR kodun hemen yanında ya da altında yazılıdır. Havayolu tarafından gönderilen bilgilendirme e-postalarının başlığı veya içeriğinde de uçuş numarası açık şekilde yer alabilir. Aynı zamanda bazı havayolları mobil uygulamalarında ana ekran üzerinde seyahatinize ait bu kodu doğrudan görüntüler.