11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir?
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Bugün ve yarın uçak seyahati yapmayı planlayan yolcular, "11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi?" diye araştırıyor. İşte, iptal edilen uçak seferlerini sorgulama ekranı...
Türkiye karlı günlerden geçiyor. Birçok ilde eğitime ara verildiği haberleri gelirken, bazı uçak seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki, iptal edilen uçak seferleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 11-12 Şubat 2025 iptal edilen uçuş seferleri...
11-12 ŞUBAT 2025 UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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