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        Haberler Bilgi Gündem Uçuşlar iptal mi 11-12 Şubat 2025? THY, Pegasus, AJet iptal olan seferleri sorgulama ekranı ile iptal edilen uçak seferleri hangileri?

        11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir?

        İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Bugün ve yarın uçak seyahati yapmayı planlayan yolcular, "11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi?" diye araştırıyor. İşte, iptal edilen uçak seferlerini sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:32
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        Türkiye karlı günlerden geçiyor. Birçok ilde eğitime ara verildiği haberleri gelirken, bazı uçak seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki, iptal edilen uçak seferleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, 11-12 Şubat 2025 iptal edilen uçuş seferleri...

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        11-12 ŞUBAT 2025 UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        İPTAL OLAN İÇ/DIŞ HAT UÇUŞ SEFERLERİ SORGULAMA

        İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        THY, AJET VE PEGASUS İPTAL SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

        THY İPTAL OLAN SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        PEGASUS İPTAL OLAN SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        AJET İPTAL OLAN SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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