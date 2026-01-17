Habertürk
Habertürk
        Udinese: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU

        Udinese: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Lautaro Martinez'in golüyle galip gelen lider Inter, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını 49'a yükseltti. Udinese ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:16
        Inter, üç puanı tek golle aldı!
        İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yle karşılaştı. Inter, Bluenergy Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lautaro Martinez attı.

        Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

        Inter, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

        Bu sonucun ardından lider Inter, puanını 49 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.

        Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Pisa'yı konuk edecek. Udinese, Hellas Verona deplasmanına gidecek.

