Udinese: 0 - Inter: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yi 1-0 mağlup etti. Lautaro Martinez'in golüyle galip gelen lider Inter, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını 49'a yükseltti. Udinese ise haftayı 26 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'yle karşılaştı. Inter, Bluenergy Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü 20. dakikada Lautaro Martinez attı.
Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Inter, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından lider Inter, puanını 49 yaptı. Udinese, 26 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Pisa'yı konuk edecek. Udinese, Hellas Verona deplasmanına gidecek.