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Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

İtalyan ekibi Udinese'nin sportif direktörü Pierpaolo Marino, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Rodrigo Becao ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

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  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    Yeni sezon kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçen yaz da gündeme gelen bir isim için harekete geçti.
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, Udinese'den Rodrigo Becao ile masaya oturdu.
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe oyuncu için 5 milyon euro bonservis önerdi. İtalyan kulübünün ise Becao için 10 milyon euro istediği belirtildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe'nin kulübüyle olan pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı.
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

    Udinese cephesinden Rodrigo Becao açıklaması geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Pierpaolo Marino Brezilyalı savunmacının sözleşme durumu ile ilgili konuştu.
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    Pierpaolo Marino, Rodrigo Becao için ''Sözleşme yenileme görüşmeleri için henüz bizimle masaya oturmaması bizi çok şaşırttı. Birkaç haftadır yer yolu deniyorduk. Karşılıklı saygı çerçevesinde bu görüşmeleri sürdürmeyi ve en doğru yolu bulmayı düşünüyoruz. Aksi takdirde gelecek sene kontratı sona ereceği için uygun bir meblağ karşılığında transferini düşünmek zorunda kalacağız.'' sözlerini kullandı.
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    Fenerbahçe ile adı anılan Rodrigo Becao'nun Udinese ile olan sözleşmesi sözleşmesi Haziran 2024'te son buluyor. 
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

    Stoper bölgesinde görev yapan Brezilyalı futbolcu bu sezon Udinese ile 28 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik performas sergiledi.
  • Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!

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