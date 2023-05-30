Pierpaolo Marino, Rodrigo Becao için ''Sözleşme yenileme görüşmeleri için henüz bizimle masaya oturmaması bizi çok şaşırttı. Birkaç haftadır yer yolu deniyorduk. Karşılıklı saygı çerçevesinde bu görüşmeleri sürdürmeyi ve en doğru yolu bulmayı düşünüyoruz. Aksi takdirde gelecek sene kontratı sona ereceği için uygun bir meblağ karşılığında transferini düşünmek zorunda kalacağız.'' sözlerini kullandı.