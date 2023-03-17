UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.
İşte çeyrek final eşleşmeleri:
Lech Poznan-Fiorentina
Gent-West Ham
Anderlecht-AZ Alkmaar
Basel-Nice
Yarı final eşleşmeleri:
Lech Poznan-Fiorentina / Gent-West Ham
Anderlecht-AZ Alkmaar / Basel-Nice
MAÇLAR 13 VE 20 NİSAN'DA
Çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final karşılaşmalarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Konferans Ligi'nde final müsabakası ise 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.
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