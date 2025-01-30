Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Haftanın öne çıkan maçlardan biri ise Braga ile Lazio arasında oynanacak. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle 19 puan toplayan lider Lazio, zorlu Braga deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan 27. sırada bulunan Braga mutlak galibiyet arayışında olacak. Peki, Braga- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?