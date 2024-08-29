UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı play-off turu maçları sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek. Beşiktaş ise play-off turunda Lugano'yu eleyerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu bu yıl yeni formatı ile izleyicilerle buluşacak. Lig maçları öncesinde temsilcilerimizin rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi öncesinde, "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını futbolseverler için derledik. İşte Avrupa Ligi kura çekim tarihi ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 29 Ağustos Perşembe günü oynanan play-turu rövanş maçlarının ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrilecek. Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak. Her takım, kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere toplamda 8 maç oynayacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte detaylar...
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden (uefa.tv) canlı olarak yayınlanacak.
AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Toplam 36 takım lig aşamasına katılacak. Bu turdan başlayan 13 takım, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi eleme ve play-off turlarını kazanan 12 takım ve 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme ve play-off turlarıdan elenen 11 takım olacak.
Lig aşamasında takımlar, 2024 UEFA takım katsayıları'na göre 1-9, 10-18, 19-27 ve 28-36 sıralar olmak üzere 4 torbaya ayrılacak.
Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ünü iç sahada 4'ünü deplasmanda olmak üzere 8 maç oynayacak.
Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşamayacak.
Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.
MUHTEMEL KURA TORBALARI BELLİ OLDU
1.Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Frankurt, Lazio, Tottenham, Real Sociedad
2.Torba: AZ Alkmaar, Braga/Rapid Wien, Olympiacos, Prag/Lille, Lyon, PAOK, LASK/FCSB, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv
3.Torba: Ferencvaros/Borac Banja Luka, Dinamo Zagreb, Galatasaray, Molde/Elfsborg, Plzen/Hearts, Crvena Zvezda/ BodoGlimt, Union SG, Dinamo Kiev, Ludogorets
4.Torba: Bratislava/Midtjylland, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, APOEL/RFS, Anderlect/Minsk, Twente, Beşiktaş