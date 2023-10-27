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        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:17
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        UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

        Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0

        Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1

        Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1

        Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2

        Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

        Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1

        Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

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