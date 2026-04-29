UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller başlıyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller, yarın akşam oynanacak Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçlarıyla başlayacak.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:39
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Braga, TSİ 22.00'de Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Diğer eşleşmede İngiliz ekipleri Nottingham Forest ile Aston Villa, aynı saatte karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
