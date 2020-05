UEFA Başkanı Alexander Ceferin, futbolun gündemiyle ilgili oldukça flaş açıklamalar yaptı. Turnuvalar, EURO 2020 ve FFP konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Ceferin'in sözleri şöyle:

"Şu anki durumu nasıl değerlendiriyorsun ve neler hissediyorsun?"

- Hala yapılacak çok iş var. İki ay aradan sonra geçen hafta ilk kez UEFA'nın İsviçre'deki merkezine gidebildim. Sadece 2 saat boyunca tebrikleri kabul ettim. Ortada çok fazla bilgi var, konu var, takvimsel işler var. Doğru ayarlamalar yapamazsak milyonlarca, milyonlarca dolar kaybedebiliriz. Bu yüzden geceleri doğru düzgün uyuyamıyorum. Günlerim, gecelerim böyle geçiyor ve bir noktadan sonra sorumsuz gibi hissediyorsunuz. UEFA'nın durumunu kastetmiyorum burada. Kulüpler için çok endişeliyiz. Liglerin batmaması için uğraşıyoruz. Bu yüzden yapacak çok işimiz var.

"EURO 2020'yi erteleme kararını nasıl ve ne zaman aldınız? Bu tip kararlar, gecenin bir yarısı mı alınıyor?"

- Daha da kötü. Gece uyuyamıyordum. Saat 4 gibiydi. Sabahında EURO 2020'yi erteleme kararı verdim. Sonrasında birkaç saat uyudum.

"EURO 2020'nin 2021'de oynanacağına dair milyonlarca dolarlık bahis yapar mısınız?"

- Yaparım. Neden olamayacağını bilemiyorum. Bu virüsün sonsuza kadar var olacağını düşünmüyorum. Er ya da geç işleri düzelteceğiz.

"Futbol sonsuza kadar değişti diyebilir miyiz?"

- Herhangi bir şeyin sonsuza kadar değişeceğine inanmıyorum. Bu yeni bir deneyim olacak. Bu lane virüsü yendiğimiz zaman her şey normale dönecek. Futbol, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişmedi veya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da... Bir virüs, hiçbir şeyi sonsuza kadar değiştiremez. İnsanlar, birçok kez "Bu dünya, eski dünya olamaz" diyorlar. Doğru da olabilir ama ben de 'Dünya artık çok daha iyi bir yer olacak' diyebilirim ve buna kim karşı çıkabilir. Neden daha zekice düşünmüyoruz ki? Bu virüsten çıkarmamız gereken ders, doğanın dengeleriyle bu kadar çok oynamamak ve doğayı korumaktır. Yani, her felaketten alınacak büyük dersler vardır.

"Yeni 24 kulüp ile yapılacak Kulüpler Dünya Kupası ile ilgili neler düşünüyorsun? Futbolun öleceğini söylemiştin daha önce"

- Ben turnuvanın sunuluş biçiminden ötürü böyle söylemiştim. Bize parayla yapılacak bir turnuva olduğunu ve tüm turnuvanın satılacağını söylediler. Bundan başka bilgi vermediler. Hala çok fazla bir bilgim yok. Futbola bu kadar çok yatırımcılar, fonlar sokacak olursak bitiririz. Fazlaca tartışma şansımız da olmadı zaten. Kulüpler Dünya Kupası oynanana kadar fazlaca bir bilgimiz olmayacak gibi görünüyor. Şu an bu konu, endişelenecekler listemizde değil.

"Finansal Fair Play kuralları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekte değişecek mi? Şu anki kurallara sıkı sıkıya bağlı mısınız? Kulüpler bu kurallara uyamazsa yine cezalar olacak mı?"

- Kurallara uymazlarsa yaptırımlar olacak. Elbette, biz de bu kuralları geliştirmeyi çok istiyoruz. Her yeni şarta uyum sağlayacağız. Çok kısa süre içerisinde olmayacak ama FFP, sürekli modernize edilmesi gereken bir kurallar bütünü. Rekabetin dengesini sağlayabilmek için FFP var ve bozulduğu an müdahale ederiz. Kafamızdaki ilk düşünce, lüks vergisi getirmek. Birçok düşüncemiz, planımız var. Gelecekte ne kadarını hayata geçirebiliriz, bilmiyorum. Şu an için konuşacak olursak, biz futbol ailesi olarak bir gemideyiz ve deniz şu an çok fırtınalı. Fırtına dinmek üzere ve rotamız doğru. Karaya çok az kaldı. Bu fırtına dindiğinde, karaya ulaştığımızda ve hayatımız normale döndüğünde eski FFP kurallarına dönüş yaparız diyebilirim.

"Koronavirüs krizinden önce Manchester City'nin bir durumu vardı. Mahkemenin kararına ne diyorsunuz? Hala suçun ve 2 yıllık cezayı savunuyor musunuz?"

- Bakın, karar verildi ve konu CAS'a gitti. CAS, bir karar verecek. İki nedenden ötürü söyleyeceklerim bu kadar. Öncelikle, bağımsız yargı bir karar verdi. İkincisi, konuyu gerçekten tüm kapsamıyla bilemiyorum. Ayrıca, bir konuyu tüm kapsamıyla bilmeyip kafasına göre yorum yapanları da sevmiyorum. Bu konuda da bilmeyen birçok insan kafalarına göre yorum yaptılar. Ancak, gerçeklerle en ufak bir alakaları yoktu.

"Koronavirüs krizi başladığında FIFA Başkanı Gianni Infantino, global anlamda oynanan maç sayısını düşürmenin gerekliliğinden bahsetti. Katılıyor musun?"

- Infantino'yu anlamaya çalışıyorum. Bir gün başka, diğer gün başka konuşuyor. Bir yandan maç sayısını düşürelim diyor, öbür yandan 24 takımla Kulüpler Dünya Kupası oynatmak istiyor. Siz Infantino'nun dediklerinden bir şey anlıyor musunuz?

"Bu konuyu Infantino ile konuştunuz mu?"

- Hayır, böyle bir fırsatmız olmadı. Kriz süresince konuşamadık. Ancak, zamanı gelince oturur konuşuruz. Ancak, tüm görüşlerimi medya ile paylaşmak istemiyorum. Resim netleştiğinde size bir cevap veririm.

"Oyuncuların maaşları ile ilgili birçok tartışma oldu. Sizce oyuncular biraz fedakarlık yapmalı mı veya biraz daha açgözlü olmalı mı? Kulüpler de biraz daha akıllıca paralarını harcamalı mı?"

- Oyuncuların açgözlü olduğunu düşünmüyorum, değiller. Piyasa koşulları, fiyatları ve maaşları belirler. Şimdi ben size herhangi bir hizmetiniz için 20 milyon dolar ödemeyi teklif etsem, siz de bana "Hayır, hayır. Ben açgözlü değilim. Bana 200 bin verseniz yeter" der misiniz? Yani, futbolcular açgözlü değil. Kararı piyasa veriyor. Ancak, bu kriz nedeniyle piyasanın da düşeceğini görüyoruz. Futbolcular açgözlü, istekleri fazla diyemeyiz. Tüm bu geliri yaratanlar futbolcular. Ayrıca, çok büyük vergiler ödüyorlar. Doğru kelime açgözlülük değil. Kulüpler daha akıllıca hareket etmeli.

(Sporx)