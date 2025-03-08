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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev!

        FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:49
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        UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup maçlarında görev üstlenecek.

        Esra Arıkboğa ise söz konusu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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