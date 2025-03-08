UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup maçlarında görev üstlenecek.

Esra Arıkboğa ise söz konusu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.