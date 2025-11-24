UEFA'dan Eren Elmalı kararı: Cimbom'a kötü haber
UEFA, Eren Elmalı'nın hak mahrumiyeti cezasının kendi organizasyonlarında da geçerli olduğunu Galatasaray'a iletti.
UEFA, bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'nın cezasının kendi organizasyonlarında da geçerli olduğunu Galatasaray'a iletti.
Milli futbolcu, Devler Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarında da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
