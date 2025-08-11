T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu (TFF), kaleci antren&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde en &uuml;st seviye olan UEFA Kaleci A Kursu&rsquo;nu, ilk kez T&uuml;rkiye&rsquo;de d&uuml;zenleniyor. 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Riva Milli Takım Tesisleri&rsquo;nde ger&ccedil;ekleşecek bu &ouml;zel eğitim, kaleci gelişimindeki farklı değişimini temsil ediyor. AYDEMİR: T&Uuml;RKİYE&rsquo;DE KALECİ EĞİTİMİ AVRUPA STANDARTLARINDA TFF Futbol Gelişim Direkt&ouml;r&uuml; Emre Aydemir, bu tarz eğitimlerin &ouml;nemine vurgu yaparken, &ldquo;Kaleci antren&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; artık ayrı bir uzmanlık alanı. Bu kursla birlikte T&uuml;rkiye&rsquo;de kaleci eğitimi, Avrupa standartlarına tam anlamıyla entegre oluyor&rdquo; dedi. THOMAS: T&Uuml;RKİYE&rsquo;NİN BU ADIMI UEFA İLE &Ouml;RT&Uuml;Ş&Uuml;YOR UEFA T&uuml;rkiye Sorumlusu Martin Thomas da T&uuml;rkiye&rsquo;nin bu yaklaşımı i&ccedil;in, &ldquo;T&uuml;rkiye&rsquo;nin bu adımı, UEFA&rsquo;nın eğitim vizyonuyla birebir &ouml;rt&uuml;ş&uuml;yor. Ger&ccedil;ek temelli &ouml;ğrenme ve performans odaklı yaklaşım, modern kaleciliğin temelini oluşturuyor. UEFA Kaleci A Lisansı, Avrupa&rsquo;da kaleci antren&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n zirvesini temsil ediyor. Bu kurs, sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda oyunun psikolojik ve taktiksel boyutlarına dair derinlemesine bir bakış sunuyor. T&uuml;rkiye&rsquo;nin bu seviyede bir eğitimi ilk kez d&uuml;zenliyor olması, futbol gelişimi a&ccedil;ısından tarihi bir d&ouml;n&uuml;m noktası&rdquo; şeklinde konuştu. BOĞUŞLU: B&Uuml;Y&Uuml;K BİR FIRSAT T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu Kaleci Departmanı Koordinat&ouml;r&uuml; &Ouml;mer Alper Boğuşlu ise d&uuml;zenlenen kurs hakkında, &ldquo;Bu kurs, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kaleci antren&ouml;rlerinin d&uuml;ş&uuml;nme bi&ccedil;imini değiştirecek. Sahada karar veren, oyunu y&ouml;nlendiren kaleciler yetiştirmek i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir fırsat. T&uuml;rkiye&rsquo;de ilk kez d&uuml;zenlenecek UEFA Kaleci A Lisansı kursu geleneksel gelişim odaklı yaklaşımların &ouml;tesine ge&ccedil;erek performans merkezli bir eğitim modeli sunuyor. Eğitim s&uuml;reci, teorik bilgiden &ccedil;ok saha i&ccedil;i ger&ccedil;ekliklere dayalı &ouml;ğrenme ile şekilleniyor&rdquo; diye konuştu.