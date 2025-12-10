Habertürk
Habertürk
        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan ekibi AEK Atina'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:39
        Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

        Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

        Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

        20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

        20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)

        20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)

        20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)

        20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)

        20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

        20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)

        20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)

        23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)

        23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)

        23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)

        23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)

        23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)

        23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

        23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        23.00 Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere)

