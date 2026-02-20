Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 01:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.

        Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor'da Cherif Ndiaye ise 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

        İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya): 0-2

        Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere): 1-1

        Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre): 1-1

        Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

        REKLAM

        Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor: 0-1

        Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

        Drita (Kosova)-Celje (Slovenya): 2-3

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan çocuk yakalandı

        Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"