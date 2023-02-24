TV 8.5 NASIL EKLENİR VE İZLENİR?



Öncelikle uydumuzun menüsüne geliyoruz ve yeni kanal ekleme bölümünü buluyoruz. Bu kısım uydudan uyduya değişebilir. Hemen hemen aynı isimdedir veya ingilizcede olabilir. Daha sonra frekans yazan kısma 12346 polarizasyon yazan kısımı Yatay veya H Symbol oranını ise 9600 olcak şekilde girip aratıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz.