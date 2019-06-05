Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Onursal Başkanı Lennart Johansson, 89 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce ülkesi İsveç'in 5 yıl federasyon başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca UEFA Başkanlığı görevini de yürütmüştü. UEFA Onursal Başkanı seçilen Lennart Johansson, uzun yıllar FIFA Başkanvekilliği görevini de üstlendi.
TFF'DEN MESAJ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, İsveçli futbol adamının 89 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Lennart Johansson'un vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, İsveç ve dünya futbol ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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