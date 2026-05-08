Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA organizasyonlarında İspanyol çalıştırıcıların dikkat çeken başarısı!

        UEFA organizasyonlarında İspanyol çalıştırıcıların dikkat çeken başarısı!

        UEFA organizasyonlarında 2025-2026 sezonu, İspanyol teknik direktörlerin tarihi dominasyonuna sahne oluyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen 8 takımın 6'sını İspanyol isimler çalıştırıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa futboluna İspanyol çalıştırıcı damgası!

        Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli turnuvalarında bu yıl eşi benzeri görülmemiş bir tablo yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen 8 takımın 6'sının başında İspanyol isimler görev yapıyor.

        DEVLER LİGİ'NDE İSPANYOL DÜELLOSU

        Macaristan'ın Budapeşte kentinde 30 Mayıs'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali, tam anlamıyla bir İspanyol taktik savaşına sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih engelini aşarak Paris Saint-Germain'i üst üste ikinci kez finale taşıyan Luis Enrique, Fransız temsilcisinin hayalini ikinci kez gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Arsenal ile Premier Lig'de yakaladığı çıkışı Avrupa'ya taşıyan Mikel Arteta ise yarı finalde Atletico Madrid'i saf dışı bırakarak Londra ekibini yıllar sonra finale çıkardı. İki İspanyol'un zorlu kapışması, dünya futbolunun odak noktası olacak.

        REKLAM

        EMERY, 5. KEZ AVRUPA LİGİ KUPASI İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

        UEFA Avrupa Ligi'nde ise Unai Emery, rekorlarını geliştirmeye devam ediyor. Aston Villa'nın başında önemli başarılar elde eden Emery, yarı finalde Nottingham Forest'ı eleyerek takımını finale taşıdı. Bu kupayı daha önce Sevilla ve Villarreal ile toplamda 4 kez müzesine götüren Emery, kariyerinin 6. Avrupa Ligi finaline İstanbul'da çıkacak. İstanbul'daki finalde Alman ekibi Freiburg'a rakip olacak Emery, bu kupayı 5. kez kazanmak için mücadele edecek.

        38 YAŞINDAKİ INIGO PEREZ, KONFERANS LİGİ FİNALİNDE

        Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile tarih yazan 38 yaşındaki teknik adam İnigo Perez, kısıtlı bütçesine rağmen Strasbourg'u devirerek İspanyol ekibini kulüp tarihindeki ilk Avrupa finaline taşıdı. Almanya'nın Leipzig kentindeki finalde İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak olan Perez yönetimindeki Rayo Vallecano, güçlü rakibi karşısında kupaya uzanmak için ter dökecek.

        KADIN FUTBOLU DA İSPANYOLLARA EMANET

        Sadece erkeklerde değil, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de İspanyol çalıştırıcıların başarısı dikkat çekiyor. Oslo'daki Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Olimpik Lyon birbirine rakip olurken, İspanyol ekibinde Pere Romeu, Fransız temsilcisinde ise Jonatan Giraldez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 5 Mayıs 2026 (Baykar'ın 3 Yeni Aracı Saha İstanbul'da)

        Bahçeli'den Öcalan'a statü önerisi. Özel'den terörsüz Türkiye mesajı. CHP kurultay davasında 5. duruşma. Küresel enerji piyasalarında alarm. Baykar'ın 3 yeni aracı Saha İstanbul'da. Van Gölü'nün rengi turkuaz gri oldu. Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!