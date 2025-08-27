Habertürk
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları çekiliyor - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları çekiliyor

        Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları yarın TSİ 19.00'da çekilecek. Bugün oynanacak play-off turu eşleşmelerinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan 36 takımın tamamı belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 16:51 Güncelleme: 27.08.2025 - 17:20
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak.

        Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19:00'da çekilecek ve geçen yılki prosedür izlenecek.

        Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

        UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

        "Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın da rakipleri de belli olacak.

        Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

        Toplamda 36 takımla başlayacak olan lig aşamasına katılacak takımlardan 32'si belli olurken kalan 4 takım da bu akşam play-off turu sonrasında netleşecek.

        Fenerbahçe ise ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

        2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

        Şampiyonlar Ligi Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar:

        İngiltere (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve 2024/25 UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Tottenham

        İspanya (5): Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

        İtalya (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

        Almanya (4): Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

        Fransa (3): 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monako

        Hollanda (2): PSV, Ajax

        Portekiz (1): Sporting

        Belçika (1): Union Saint-Gilloise

        Türkiye (1): Galatasaray

        Çekya (1): Slavia Prag

        Yunanistan (1): Olympiacos

        Norveç (1): Bodo Glimt

        Kazakistan (1): Kairat

        Kıbrıs Rum Kesimi (1): Pafos

        Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

        1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

        2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

        3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

        4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

        5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

        6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

        7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

        8. Hafta: 28 Ocak 2026

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

        Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

        Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

        Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

        Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

