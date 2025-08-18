UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları 19 Ağustos Salı günü (yarın) TSİ 22.00'de oynanacak 3 maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları, 19 Ağustos Salı (yarın) ve 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.
Karşılaşmaların rövanşları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
19 AĞUSTOS SALI:
Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)
Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)
20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:
Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
Celtic (İskoçya) - Kairat (Kazakistan)
Basel (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka)
Fenerbahçe - Benfica (Portekiz)