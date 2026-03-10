Atletico Madrid- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid, Tothenham ile kozlarını paylaşıyor. Lig aşamasını ilk sekizde bitiren Tothenham son 16'ya direkt katıldı. Öte yandan play off turunda Belçika ekibi Club Brugge takımını eleyen Atletico Madrid son 16 turunda Tothenham'ın rakibi oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşma ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Atletico Madrid- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 10.03.2026 - 13:00 Güncelleme:
1
Devler Ligi'nin son 16 turunda Atletico Madrid ile Tothenham kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabakada her iki takımda çeyrek final için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Atletico Madrid- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Atletico Madrid- Tothenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...
2
ATLETİCO MADRİD- TOTHENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Atletico Madrid- Tothenham maçı 10 Mart Salı (bu akşam) 23.00'te oynanacak.
Metropolitano'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 2'den yayınlanacak.
3
ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Gonzalez, Sörloth, Lookman