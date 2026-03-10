Devler Ligi'nin son 16 turunda Atletico Madrid ile Tothenham kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabakada her iki takımda çeyrek final için kıyasıya mücadele edecek. Öte yandan futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Atletico Madrid- Tothenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Atletico Madrid- Tothenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...