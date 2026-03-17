        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finalinin biletleri satışta! - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finalinin biletleri satışta!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi finali için bilet satışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Final maçlarının biletleri satışta!

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs Cumartesi saat TSİ 19.00'da Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.

        Genel satışı yalnızca UEFA'nın kendi sitesi üzerinden başlayan biletler için başvurular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

        Toplam 61 bin 400 biletin 39 bini doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 17 bin 200'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

        Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan Şampiyonlar Ligi ve UEFA'nın internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler ise en fazla iki bilet satın alabilecek.

        Engelli futbolseverler ise talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.

        Açıklamada, 1. kategori biletlerin 950, 2. kategori biletlerin 650 ve 3. kategori biletlerin fiyatı ise 180 avro olarak belirlendi.

        Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 70 avro olarak duyuruldu.

        KONFERANS LİGİ FİNALİNİN BİLET FİYATLARI DA AÇIKLANDI

        UEFA, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'daki Leipzig Stadı'nda oynanacak Konferans Ligi'nin bilet fiyatlarını da açıkladı.

        Toplam 39 bin 700 biletin 33 bin 200'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken, finale yükselen takımların her birine 11 bin 500'e kadar bilet tahsis edilebilecek.

        Açıklamada, 1. kategori biletleri 190, 2. kategori biletleri 140 ve 3. kategori biletleri ise 45 avro olarak belirlendi

        Finalist takımların taraftarlarına özel olarak ayrılan "Önce taraftarlar" kategorisi ile engelli izleyiciler için bilet fiyatı 25 avro olarak duyuruldu.

        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İran füzeleri İsrail'de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar