BAYERN MÜNİH

Zorlu karşılaşmalarda yarı final biletini alan bir diğer takım Bayern Münih oldu. Arsenal'la ilk maçta 2-2 berabere kalan Bayern Münih, rövanşı 1-0 kazandı ve Bavyera ekibi eksik kadrosuna rağmen yarı finale adını yazdıran taraf oldu.