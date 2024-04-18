UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynanan dört karşılaşmayla son buldu. Geçtiğimiz gün Barcelona- PSG ve Borussia Dortmund- Atletico Madrid maçlarının bitiminin ardından dün Manchester City- Real Madrid ve Bayern Münih- Arsenal karşılaşmaları oynandı. Böylelikle yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının sona ermesiyle yarı finale yükselen takımlar netlik kazandı. 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak olan birinci yarı final maçları öncesinde sporseverler hangi takımların tur atladığını araştırmaya başladı. İşte, yarı finale yükselen takımlar...
BORUSSİA DORTMUND
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takım Borussia Dortmund oldu. Atletico Madrid'e ilk maçta 2-1 kaybeden Borussia Dortmund, rövanşı 4-2 kazandı ve yarı final biletini kaptı.
PSG
Devler Ligi'nde Barcelona, Paris Saint Germain'i deplasmanda ilk maçta 3-2 mağlup edip skor avantajını elde etti fakat İspanya'daki rövanşı 4-1'lik skorla kazanan Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
BAYERN MÜNİH
Zorlu karşılaşmalarda yarı final biletini alan bir diğer takım Bayern Münih oldu. Arsenal'la ilk maçta 2-2 berabere kalan Bayern Münih, rövanşı 1-0 kazandı ve Bavyera ekibi eksik kadrosuna rağmen yarı finale adını yazdıran taraf oldu.
REAL MADRİD
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezonda aynı eşleşmeye sahne oldu. İspanya'da oynanan 3-3 biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Real Madrid'i konuk etti. Zorlu maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibini geride bırakan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
30 Nisan Salı: Bayern Münih- Real Madrid
1 Mayıs Çarşamba: Borussia Dortmund- PSG