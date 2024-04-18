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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! Devler Ligi'nin yarı finalistleri - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları oynanan dört karşılaşmayla son buldu. Geçtiğimiz gün Barcelona- PSG ve Borussia Dortmund- Atletico Madrid maçlarının bitiminin ardından dün Manchester City- Real Madrid ve Bayern Münih- Arsenal karşılaşmaları oynandı. Böylelikle yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:33
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        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının sona ermesiyle yarı finale yükselen takımlar netlik kazandı. 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak olan birinci yarı final maçları öncesinde sporseverler hangi takımların tur atladığını araştırmaya başladı. İşte, yarı finale yükselen takımlar...

        2

        BORUSSİA DORTMUND

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takım Borussia Dortmund oldu. Atletico Madrid'e ilk maçta 2-1 kaybeden Borussia Dortmund, rövanşı 4-2 kazandı ve yarı final biletini kaptı.

        3

        PSG

        Devler Ligi'nde Barcelona, Paris Saint Germain'i deplasmanda ilk maçta 3-2 mağlup edip skor avantajını elde etti fakat İspanya'daki rövanşı 4-1'lik skorla kazanan Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

        4

        BAYERN MÜNİH

        Zorlu karşılaşmalarda yarı final biletini alan bir diğer takım Bayern Münih oldu. Arsenal'la ilk maçta 2-2 berabere kalan Bayern Münih, rövanşı 1-0 kazandı ve Bavyera ekibi eksik kadrosuna rağmen yarı finale adını yazdıran taraf oldu.

        5

        REAL MADRİD

        Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü sezonda aynı eşleşmeye sahne oldu. İspanya'da oynanan 3-3 biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Real Madrid'i konuk etti. Zorlu maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibini geride bırakan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

        6

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        30 Nisan Salı: Bayern Münih- Real Madrid

        1 Mayıs Çarşamba: Borussia Dortmund- PSG

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