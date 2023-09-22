UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan devam ediyor. Bu hafta takımlarımız 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sıralamada ülkemize katkıda bulunmaya devam etti. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sonuçları ve 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralamasına ilişkin aramalar gündem oldu. Galatasaray Kopenhag, Fenerbahçe Nordsjaelland ve Club Brugge Beşiktaş maçlarının ardından güncel sıralama ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, söz konusu maçların ardından heyecanla araştırılan UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (21 EYLÜL 2023)
1- İngiltere - 89.053
2- İspanya - 75.927
3- İtalya - 71.569
4- Almanya - 69.624
5- Hollanda - 54.000
6- Fransa - 52.247
7- Portekiz - 47.482
8- Belçika - 36.900
9- TÜRKİYE - 32.850
10- İskoçya - 31.650
11- Avusturya - 29.900
12- İsviçre - 28.775
TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray 2-2 Kopenhag (19:45)
Konferans Ligi
Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (19:45)