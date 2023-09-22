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        Haberler Spor Futbol UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan devam ediyor. Bu hafta takımlarımız 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sıralamada ülkemize katkıda bulunmaya devam etti. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sonuçları ve 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 02:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 02:09
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        1

        UEFA ülke puanı sıralamasına ilişkin aramalar gündem oldu. Galatasaray Kopenhag, Fenerbahçe Nordsjaelland ve Club Brugge Beşiktaş maçlarının ardından güncel sıralama ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, söz konusu maçların ardından heyecanla araştırılan UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin durumu...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (21 EYLÜL 2023)

        1- İngiltere - 89.053

        2- İspanya - 75.927

        3- İtalya - 71.569

        4- Almanya - 69.624

        3

        5- Hollanda - 54.000

        6- Fransa - 52.247

        7- Portekiz - 47.482

        8- Belçika - 36.900

        4

        9- TÜRKİYE - 32.850

        10- İskoçya - 31.650

        11- Avusturya - 29.900

        12- İsviçre - 28.775

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        Galatasaray 2-2 Kopenhag (19:45)

        6

        Konferans Ligi

        Fenerbahçe 3-1 Nordsjaelland (19:45)

        7

        Konferans Ligi

        Club Brugge 1-1 Beşiktaş (22:00)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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