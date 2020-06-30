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Ufka Yolculuk sınav sonuçları sorgulama! 2020 Ufka Yolculuk ödülleri neler?

Ufka Yolculuk 8. Bilgi ve Kültür Yarışması'nın sonuçları bu akşam açıklandı. Ufka Yolculuk sınavı 21 Haziran'da online olarak adayların katılımı ile yapıldı. Yarışmada dereceye giren adayların bu sene ki ödülleri altın, elektrikli kaykay ve notebook olacak. İşte 2020 Ufka Yolculuk sınav sonuçları sorgulama sayfası

Ufka Yolculuk

Ufka Yolculuk sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21 Haziran'da online olarak yapılan Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı. Her sene düzenlenen Ufka Yolculuk sınavında dereceye giren yarışmacılara büyük ödüller veriliyor. Bu seneki büyük ödüller ise çeyrek ve gram altın ve elektrikli kaykay olarak belirlendi. İşte 2020 Ufka Yolculuk sınavı ile ilgili detaylar...

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI 2020

Yayınlanan takvime göre Ufka Yolculuk sınav sonuçları 30 Haziran Salı saat 20.00'de (bu akşam) açıklandı.

UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

UFKA YOLCULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI

21 Haziran'da Ufka Yolculuk sınavına giren adaylar, aşağıdaki linke tıklayarak TC. Kimlik numaraları ve doğum tarihlerine girerek cevap anahtarlarını görebilir.

UFKA YOLCULUK SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

Ufka Yolculuk sınav sonuçlarına göre, dereceye giren adayların bu sene ki ödülleri altın, elektrikli kaykay ve notebook olacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için ayrı ayrı derecelendirme yapılacak ve notebook sadece lise öğrencilerine verilecek.

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YORUMLAR

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