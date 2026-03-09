Ufuk Bayraktar olay çıkardı

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı. Yürüyüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.

Son yıllarda adli olaylarla gündeme gelen Ufuk Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikâyet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla ocak ayında hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti ara kararında, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs 2026 tarihine ertelemişti.

Bayraktar, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.