Uganda, 2 bin Afgan sığınmacıyı kabul edecek 0:00 / 0:00

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The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Devlet Bakanı Esther Anyakun, ABD'nin Devlet Başkanı Yoweri Museveni'den talebi üzerine 2 bin Afgan sığınmacıyı geçici olarak ülkelerinde kabul etme kararı aldıklarını açıkladı.

Ülkeye gelen kişilerin daha sonra ABD tarafından başka bir yere taşınacağını söyleyen Anyakun, 500 kişilik ilk kafilenin 16 Ağustos'ta ülkeye gelmesinin planlandığını ancak henüz ülkeye ulaşmadıklarını belirtti.

Anyakun, mültecilerin, kaldıkları süre zarfında tüm masraflarının ABD hükümeti tarafından karşılanacağını aktardı.

Uganda, bu kararla Afgan sığınmacıları ülkesine kabul eden ilk Afrika ülkesi oldu.