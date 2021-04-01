DHA

Uganda’nın Budaka İlçesi’ndeki Mugiti kabasında yaşayan ve 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 30 yıl sonra ilkokul sıralarına geri döndü.

DHA'nın haberine göre azminden vazgeçmeyen Kanyago, kendisinden 30 yaş küçük çocuklarla aynı sırada eğitim görmeye başladı

NBS TV’de yer alan haberine göre Kanyago'nun ilkokul öğretmenliği yapmak istediği ve İngilizce öğrenmeye başladığını aktardı.

Yerel medyaya konuşan Kanyago, "Çocuklarıma bakmam gerektiği için okumaya fırsat bulamadım. Çok şey kaybettim gibi gözükse de aslında kaybettiğim hiçbir şey yok. Yeni küçük arkadaşlarımla eğitim görmek heyecan verici" ifadelerine yer verdi.