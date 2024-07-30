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        Haberler Dünya Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu | Dış Haberler

        Uganda’da bir tapınakta 17 kafatası bulundu

        Uganda'da bir tapınakta, metal kutular içinde gömülmüş 17 insan kafatası bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:23 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:23
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        Tapınakta 17 kafatası bulundu
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        Uganda'da ulusal basındaki haberlere göre, başkent Kampala'nın batısındaki Mpigi kasabası yakınlarında yakacak odun arayan çocuklar tapınaktaki gömülü kutulara rastladı.

        Bölge sakinleri, tapınakta bulunan metal kutuları polise bildirdi.

        Olay yerinde yapılan aramada, 17 insan kafatası bulunduğu belirtildi.

        Kafataslarının bölgeye nasıl geldiğinin belli olmadığı ancak ne zaman gömüldüklerini belirlemek için incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #kafatası
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