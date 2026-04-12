        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır: İstemediğimiz bir puan kaybı oldu - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: İstemediğimiz bir puan kaybı oldu

        Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 29. haftasındaki Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda iyi performans gösteremediklerine değinen Çakır, "İstemediğimiz bir puan kaybı aslında. Maça iyi başlamıştık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyorduk. İkinci yarı iyi performans sergileyemedik ve kalemizde golü gördük" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 23:10 Güncelleme:
        "İstemediğimiz bir puan kaybı oldu"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İSTEMEDİĞİMİZ BİR PUAN KAYBI OLDU"

        Milli kaleci, "İstemediğimiz bir puan kaybı aslında. Maça iyi başlamıştık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyorduk. İkinci yarı iyi performans sergileyemedik. Golü gördük kalemizde. Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız." dedi.

        "AVANTAJIMIZI KAYBETTİK"

        Uğurcan Çakır, "5 maç kaldı. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Avantaj kaybettik. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

