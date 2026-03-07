Canlı
        Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puan - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puan

        Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 25. haftasındaki 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Çakır, "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puan oldu.

        Giriş: 07.03.2026 - 23:02
        "Şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puan"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş derbisini 1-0'lık skorla kazanan Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

        "ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜÇ PUAN"

        Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır "Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan. Burası zor bir deplasman. Beşiktaş taraftarı çok iyi, herkes biliyor, çok iyi desteklediler takımlarını. İlk yarı ortadaydı. Burada 10 kişi oynamak da zor. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

        "KİMSEYE SAYGISIZLIK YAPMAK İSTEMİYORUM"

        Beşiktaş taraftarlarının tepkisi ile ilgili konuşan Uğurcan Çakır "Tribünlerden tepki oluyor ama ben kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Benim karakterimde böyle bir şey yok. Ben kendi performansıma ve takımımın başarısına odaklandım. Çok çalışıyorum. Ekstra çalışıyorum. Çok şükür iyi performans sergiliyorum. İnşallah böyle devam edebilirim. 3 puan benim performansımdan daha değerli." ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI, MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN GELECEKTİR"

        Uğurcan Çakır ayrıca "Milli ara geliyor. Burada bir maçımız var. O maçta da ülkemi temsil etmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı, bugün olduğu gibi milli takımımız için gelecektir. İnşallah bu stadyumda kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." dedi.

