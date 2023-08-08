UKOME ulaşım zammı için toplanıyor: İşte uzlaşılan zam oranı
UKOME bugün ulaşıma zam gündemiyle toplanıyor. Toplantı öncesinde uzlaşılan rakamı Esra Toptaş yazdı…
UKOME bu sabah olağanüstü toplanıyor. Tek gündem zam. Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.
Bu sabah 11.00’de UKOME tekrar toplanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demişti ve uzlaşı çıkmamıştı.
Toptaş'ın aktardığı bilgiye göre bugünkü UKOME toplantısı öncesi UKOME’deki bakanlık temsilcileriyle İBB arasında yüzde 51.5 oranında uzlaşma sağlandı. Fakat taksiciler bu oranı kabul etmiyor. Son sözü saat 11.00’de UKOME verecek.